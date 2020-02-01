أحدث قائمة للدول والمناطق التي سُجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد

المصدر: أ ف ب

يزداد فيروس كورونا المستحدث انتشارا وتوسعا في مختلف مناطق الصين والعالم ، وكل يوم يصل إلى مناطق ودول جديدة .

فيميا يلي أحدث لائحة بالدول التي أعلنت تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد الشبيه بفيروس سارس، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط-شرق) في ديسمبر 2019. وخارج الصين وماكاو وهونغ كونغ، تأكدت نحو مئة إصابة.

الصين

تأكدت إصابة ما يقارب 12 ألف شخص في الصين القارية، توفي منهم 259، بحسب آخر حصيلة رسمية في الأول من فبراير.

ومعظم الضحايا في مدينة ووهان التي تقع في مقاطعة هوباي، بؤرة المرض.

وسجلت عشر إصابات في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، غالبيتهم زاروا ووهان مؤخراً.

وسجلت سبع غصابات في ماكاو التي يتردد عليها بكثرة زوار من الصين القارية.

كما سجّلت حالة في تيبت.

آسيا والمحيط الهادئ

أسترالياتسع إصابات.

كمبوديا إصابة واحدة لرجل ستيني جاء من ووهان، وحالته مستقرة حاليا.

كوريا الجنوبية تأكدت إصابة 11 بالفيروس المستجد.

الهندتأكدت إصابة واحدة الخميس في ولاية كيرلا (جنوب).

اليابانأشارت السلطات اليابانية الخميس إلى 14 إصابة.

ماليزياتأكدت إصابة ثامنة الخميس، لدى مواطن صيني.

نيبال إصابة واحدة لدى رجل يبلغ 32 عاما كان زار ووهان، وقد غادر المستشفى.

الفيليبين جرى الإعلان عن أول إصابة الخميس.

سنغافورةتأكدت إصابة 16 شخصاً بالفيروس.

سريلانكا إصابة واحدة، لدى سائحة صينية تبلغ 43 عاما آتية من هوباي.

تايوان ثماني إصابات.

تايلاند14 إصابة. والمصابون صينيون باستثناء تايلاندية في ال73 وصلت من ووهان هذا الشهر.

فيتنامخمس إصابات.

الأميركيتان

كندا إصابة أربعة أشخاص بينهم رجلانل سافرا إلى ووهان.

الولايات المتحدة سبع إصابات في المجموع.

أوروبا

بريطانيا إصابتان.

ألمانيا أصيب سبعة أخشاص يعملون في شركة لصناعة قطع السيارات. قالت وزارة الصحة في مقاطعة بافاريا إن ستة من المصابين السبعة "حالتهم مستقرة".

اسبانيا إصابة واحدة لدى سائحة اسبانية أدخلت إلى المستشفى في جزيرة لاغوميرا في أرخبيل الكناري بعد انتقال العدوى إليها من مريض في ألمانيا على الأرجح.

فنلندا إصابة واحدة لسائح صيني قادم من ووهان وضع في الحجر الصحي في مستشفى.

فرنساست إصابات.

إيطاليا مصابان هما سائحان صينيان وصلا إلى إيطاليا قبل ايام.

روسيا إصابة صينيين اثنين.

السويدإصابة امرأة لم تكشف جنسيتها كانت اقامت في منطقة ووهان ووصلت غلى السويد في 24 يناير.

الشرق الأوسط

-الإمارات العربية المتحدةأربع إصابات جميعها في أسرة صينية من ووهان.