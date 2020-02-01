إسبر: الألغام أداة مهمة للجيش الأمريكي

المصدر: واشنطن - رويترز

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الألغام أداة مهمة تحتاج إليها القوات الأمريكية، بينما من المتوقع أن تخفف إدارة الرئيس دونالد ترامب قيوداً سارية منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما على استخدام وحيازة الجيش لها.

وقال إسبر في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي: «الألغام أداة مهمة تحتاج إليها قواتنا.. لضمان نجاح المهام وكذلك من أجل الحد من الخطر على القوات». وأضاف: «ومع ذلك فإننا في كل شيء نفعله نريد ضمان أن هذه الأدوات، وهي الألغام في هذه الحالة، تأخذ بالاعتبار أيضاً كلاً من سلامة الاستخدام وسلامة المدنيين وغيرهم بعد أي صراع».