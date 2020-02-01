الاشتباه بأول إصابة بفيروس كورونا في قبرص

المصدر: أ ف ب

أعلنت قبرص أمس الجمعة الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور أعراض المرض على شخص عائد من الصين.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة "أظهر مواطن صيني يعيش في قبرص وزار الصين في الايام القليلة الماضية عوارض شبيهة بتلك التي يسببها فيروس كورونا".

وأكدت السلطات في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي أنه تم اتباع جميع الاجراءات التعامل مع فيروس كورونا في هذه الحالة، حيث يخضع المريض للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة نيقوسيا.

وقالت الوزارة إنه "تم استبعاد فرضية الانفلونزا بعد اجراء الفحوص اللازمة".

وأضافت أنها "ستتحقق أكثر" خلال الأيام المقبلة بينما يتم ابقاء المريض في المستشفى لتلقي العلاج.

ولفت بيان الوزارة الى ان "هذه حالة مشتبه بها (لفيروس كورونا) ولم يتم تأكيدها بعد".

وأضاف "سنبقي الجمهور على اطلاع حول أي تطورات".

ووفقا ليومية "فيليلفثيروس" القبرصية فقد أخضع المريض للحجر الصحي بعد وصوله الى المطار، حيث أظهر الفحص اصابته بحمى شديدة.