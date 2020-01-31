بالفيديو.. «الصليب الأحمر» الصينية تجري حملة فحص حراري لاكتشاف «كورونا»

المصدر: دبي- سيد صالح

باشر أعضاء ومتطوعون بجمعية «الصليب الأحمر» في الصين حملة لإجراء الكشف الحراري على قائدي السيارات في شوارع وطرقات مختلف المدن بمقاطعة «جيجيانغ» الصينية، وذلك للكشف على مدى إصابتهم بفيروس «كورونا» الفتاك، والذي انطلق من مدينة «ووهان» الصينية الأسبوع الماضي وأودي بحياة عشرات المواطنين قبل أن تنتقل عدواه حثيثاً إلى أماكن أخرى من العالم.

ونشر «الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر» تغريدة أمس عبر حسابه الخاص على «تويتر»، تضمنت مقطع فيديو لأعضاء ومتطوعين بالجمعية وهم يجرون الكشف الحراري على قائدي ومستقلي السيارات عند نقاط تفتيش أقيمت خصيصاً من أجل إجراء هذا الكشف الذي يهدف إلى تشخيص الإصابة بفيروس «كورونا» في محاولة للسيطرة عليه.

ويظهر في مقطع الفيديو أعضاء «الصليب الأحمر» وهم يخرجون من خيم منصوبة على جوانب الطرقات ومرتدين كمامات واقية من فيروس «كورونا» وممسكين بأجهزة للكشف الحراري يصوبونها إلى جباه قائدي ومستقلي السيارات، الذين يرتدون الكمامات جميعهم أيضاً.

وذكر الاتحاد في تغريدته أن أعضاء «الصليب الأحمر» في الصين يعملون باجتهاد من أجل دعم الأشخاص المهددين بخطر فيروس «كورونا».