الكثافة السكانية العالية وراء انتشار الأوبئة بسرعة

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

على مدار الـ30 سنة الأخيرة، زادت حالات تفشي الفيروسات القاتلة وأصبح انتشارها سريعاً، وأحدثها فيروس كورونا، الذي انتشر في الصين، وانتقل إلى عشرات الدول الأخرى.

الحقيقة البسيطة أننا نعيش على هذا الكوكب بكثافة سكانية أكبر من أي وقت مضى، إذ يبلغ عدد سكان العالم حالياً 7.7 مليارات نسمة، وهذا الرقم في تصاعد مستمر. ونحن نعيش أقرب فأقرب إلى بعضنا البعض. وكلما زاد عدد الأشخاص في مساحات صغيرة، ارتفع خطر التعرض لمسببات الأمراض التي تسبب المرض.

ويبدو أن فيروس كورونا الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ينتقل من شخص لآخر عند السعال أو العطس.

ويعيش الفيروس لفترة محدودة خارج الجسم، لذلك، لكي ينمو وينتشر أكثر، سيحتاج إلى أشخاص آخرين للعيش في أجسامهم.

اتصال وثيق

في عام 2014، انتشر وباء إيبولا عن طريق الدم أو سوائل الجسم الأخرى، وانتقل الفيروس فقط بين أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق ببعضهم.

ولكن ليست كل الفيروسات تنتقل من إنسان إلى آخر. حتى فيروس زيكا، الذي ينتقل من البعوض إلى البشر، يحتاج إلى وجود مجموعة قريبة من بعضها، إذ تنمو بعوضة زيكا في المناطق الحضرية الآهلة بالسكان، حيث يمكنها أن تتغذى على دم الإنسان، وتتكاثر بشكل أفضل في البيئة الدافئة والرطبة المكتظة بالسكان.

ومنذ عام 2007، انتقل المزيد من الناس للعيش في المدن، ويعيش الآن أكثر من أربعة مليارات شخص على واحد في المئة فقط من مساحة كوكب الأرض.

كما أن العديد من المدن التي ننتقل إليها ليست آهلة للسكن. فينتهي الأمر بالكثيرين في العيش في مناطق عشوائية فقيرة، تفتقر لخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة، لذلك، ينتشر المرض بسرعة.

وبوجود وسائل النقل كالطائرات والقطارات والسيارات، يمكن للفيروس أن ينتقل إلى جميع بلدان العالم في أقل من يوم واحد.

ففي غضون بضعة أسابيع فقط من تفشي فيروس كورونا، اشتُبه بانتشاره في أكثر من 20 دولة.

يُذكر أنه في عام 2019، نقلت شركات الطيران 4.5 مليارات مسافر. ولكن قبل ذلك بعشر سنوات، كان العدد 2.4 مليار.

محطة رئيسة

وتعد مدينة ووهان الصينية محطة رئيسة لخطوط سكك الحديد عالية السرعة في الصين. وظهرت حالة الإصابة بالفيروس في الوقت الذي كانت تستعد فيه الصين لحركة بشرية واسعة في التاريخ. إذ كانت تنظم أكثر من ثلاثة مليارات رحلة عبر البلاد بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة.

كان أحد أسوأ الأوبئة التي سجلت على الإطلاق هو انتشار إنفلونزا عام 1918، والتي يعرف بالإنفلونزا الإسبانية.

وتفشت الإنفلونزا الإسبانية في أوروبا نهاية الحرب العالمية الأولى التي كثرت فيها الهجرات الجماعية. وأثناء انتشاره عاد الجنود إلى مواطنهم جالبين معهم الفيروس.

لقد جاؤوا بالفيروس إلى مجتمعات لم تأخذ أي احتياطات، فحدث أن اقتحم الفيروس جهاز المناعة لدى السكان فجأة.

وتقول إحدى الدراسات التي أجراها عالم الفيروسات، جون أوكسفورد، إن مصدر الفيروس كان معسكراً مؤقتاً ينطلق منه ما يربو على 100 ألف جندي يومياً.

وحتى في زمن ما قبل السفر جواً، كان الوباء قد انتشر إلى جميع أنحاء العالم تقريباً وقتل ما بين 50 و100 مليون شخص.

ومع ذلك، انتشرت الإنفلونزا الإسبانية في جميع أنحاء العالم، خلال ستة إلى تسعة أشهر.

لكن في عالم يمكننا فيه السفر حول الكوكب بأكمله في يوم واحد، يمكن أن ينتشر فيروس إنفلونزا جديد بسرعة أكثر بكثير.

ويبدو أن الفيروس الجديد بدأ من سوق اللحوم في مدينة ووهان. وتقول التقارير الأولية إن مصدره قد يكون ثعابين حية.

وفي هذه الأيام، هناك حوالي ثلاثة أمراض جديدة حيوانية المصدر من أصل أربعة.