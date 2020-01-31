بريطانيا تودّع الاتحاد الأوروبي منتصف الليلة

المصدر: لندن - وكالات

بحلول منتصف هذه الليلة، تودع بريطانيا القارة العجوز، لتصبح رسمياً خارج الاتحاد الأوروبي، ليكون الأول من فبراير 2020، علامة فارقة في تاريخ المملكة المتحدة، وبداية مرحلة جديدة من المفاوضات بين لندن وبروكسل للاتفاق على شكل العلاقة بين الطرفين مستقبلاً.

وصادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس، على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له، وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إنّ، الاتفاق يؤمن انسحاباً منظماً للمملكة المتحدة من الاتحاد، ويتعلق بحقوق المواطنين، القواعد المالية، المرحلة الانتقالية، البروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، قبرص ومضيق جبل طارق، فضلاً عن الإدارة ومسائل أخرى متعلقة بالانفصال. وأضاف البيان: «من تلك اللحظة فصاعداً لن تعود المملكة المتحدة عضواً بالاتحاد الأوروبي سوف تعتبر دولة ثالثة».

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