شاهد.. رياح عاتية تسقط جدار ترامب

المصدر: البيان الإلكتروني

أسقطت رياح شديدة هبت أول أمس الأربعاء الألواح المثبتة حديثًا لجدار ترامب الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، ورمت بالجدار على الأشجار في الجانب المكسيكي من الحدود.

والمنطقة هي جزء من مشروع لتحسين الأجزاء الموجودة من الجدار.

وقال الوكيل كارلوس بيتونيس من قطاع الجمارك وحماية الحدود في إل سنترو، كاليفورنيا، لسي إن إن ، إن الأجزاء التي تهاوت وضعت مؤخرًا في أساس جديد في كاليكسيكو، كاليفورنيا، ولم يتم صب الخرسانة عليها، والألواح الحامية للجدران لم تستطع الصمود أمام الرياح العاتية، بحسب (L'important‏).

ووفق تقارير الأرصاد، فإن سرعة الرياح بلغت الأربعاء 37 ميلا في الساعة.

ويظهر مقطع فيديو من شركة KYMA التابعة لشبكة CNN الألواح المعدنية التي تتكئ على الأشجار المتاخمة لشارع مكسيكالي بالمكسيك، بينما تهب الرياح في موقع البناء على الجانب المكسيكي من الحدود.

وقال بيتونيس: "نحن ممتنون لعدم وجود أضرار في الممتلكات أو إصابات"، مضيفاً أن المسؤولين المحليين قاموا بتحويل حركة المرور من منطقة الحادث، ونعمل مع الحكومة المكسيكية على إصلاح الجدار.