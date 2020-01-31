منظمة الصحة العالمية تعلن "كورونا "حالة طوارئ صحية عامة

المصدر: وكالات



أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم، يشكل "حال طوارىء صحية ذات بعد دولي".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبرييسوس إن "قلقنا الأكبر يكمن في إمكان انتشار الفيروس في بلدان حيث الأنظمة الصحية أكثر ضعفا (...) والأمر ليس بمثابة تحد للصين.

ويعد إنذار الصحة الدولي دعوة للدول حول العالم بتنسيق رد فعلها بموجب إرشادات منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 8100 حالة حول العالم، متجاوزا عدد المصابين بفيروس سارس قبل 17 عاما.