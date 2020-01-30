باكستان تترك رعاياها في الصين خوفاً من كورونا

المصدر: وام

قررت الحكومة الباكستانية عدم اجلاء الباكستانيين من طلاب ورجال أعمال متواجدين في الصين.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية الدكتور ظفر ميرزا في مؤتمر صحفي اليوم إن الحكومة اتخذت هذا القرار وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وإن الحكومة الصينية اتخذت الإجراءات لاحتواء الوباء في مدينة ووهان.

وأضاف ان أي تصرف غير مسؤول بإجلاء الباكستانيين قد تصبح باكستان سبباً في انتشار الفيروس التاجي في العالم، مؤكداً أن خطة الصين لاحتواء المرض كافية.

وكشف الدكتور ميرزا أن أربعة طلاب ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس بينما بلغ عدد المشتبه بإصابتهم في الفيروس في باكستان خمسة أشخاص.

وعقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي مؤتمرا صحفيا قالت فيه إن السفارة والقنصليات الباكستانية لدى الصين على اتصال مع الطلاب الباكستانيين للاعتناء بهم والتحقق من عدم اصابتهم بالفيروس التاجي.

وقالت انه وفقا للأرقام الرسمية يلتحق 800 طالب في مختلف جامعات مدينة ووهان وذكرت انه تم تشكيل لجنة تقنية لاتخاذ الاجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس القاتل بشكل فعال.