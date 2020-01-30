علماء يخلقون نسخة من فيروس كورونا للقضاء عليه

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح العلماء في أستراليا أول من يتمكن من تشكيل فيروس كورونا جديد في المعمل خارج الصين، فيما وصفوه باختراق مهم حسب تقرير "BBC Arabic".

وسوف يشارك العلماء اكتشافهم هذا مع منظمة الصحة العالمية، على أمل أن يساعد في جهود تشخيص الإصابة بالفيروس والعلاج منه.

كما توصل علماء في الصين إلى إعادة تخليق الفيروس، وشاركوا سلسلة الجينوم (أي الحامض النووي) الخاصة به مع غيرهم، ولكن لم يطلعوهم على الفيروس نفسه.

وقال باحثون في معمل خاص في مدينة ميلبورن الأسترالية إنهم تمكنوا من تطوير نسخة من الفيروس، من مريض مصاب به. وكانت عينة الفيروس قد أرسلت إليهم يوم الجمعة الماضي.

وقال دكتور مايك كاتون، من معهد بيتر دوهيرتي للعدوى والمناعة: "ظللنا نخطط لوقوع حادثة شبيهة بما حدث منذ سنوات وسنوات، ولذلك تمكنا مما توصلنا إليه بسرعة".

وقال أطباء إن النسخة المخلقة يمكن استخدامها في اختبار تجربة تحت السيطرة، وسوف تكون عامل تغيير مهم في التشخيص.