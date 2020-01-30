أزمة الثقة تسود «مدينة الوباء»

المصدر: (دبي - اليازية البدواوي)

وسط الخوف والرعب الشديدين اللذين راودا سكان ووهان الصينية أثناء قيامهم بالتموين الغذائي وجمع الإمدادات في المدينة التي انتشر فيها فيروس كورونا لأول مرة.

قالت المعلمة المقيمة جيسيكا بيلينغ (23 عاماً)، من جنوب أفريقيا، إنها تخشى كغيرها الخروج من المنزل، فضلاً عن انتشار أقاويل وشائعات من أن المصابين يتعمدون نقل الفيروس لغيرهم عمداً.

وتمكنت جيسيكا من الخروج من شقتها مرتين فقط خلال الأسبوعين الماضيين في ظل الصمت الذي غطى المدينة فضلاً عن إغلاق جميع وسائل النقل. وكما أعربت لصحيفة «مترو» البريطانية، فإن الجميع يهاب الذهاب للخارج ويتجنبون الأمر لأطول فترة ممكنة.

خلال المرتين التي خرجت فيهما جيسيكا، لاحظت أن الناس «لا يثقون» ببعضهم البعض حتى أنهم يخرجون عن الطريق إذا صادفوا شخصاً ما في اتجاههم، ولم تكتمل صدمتها إلا عندما وجدت السوبر ماركت «فارغاً» دون خضراوات أو لحوم أو ألبان وحتى دون أقنعة للوجه متاحة للبيع، بالرغم من توفر بعض الفاكهة وأدوات النظافة، لكن ولحسن الحظ الأسعار كما هي لم ترتفع.

أوضحت المعلمة أنها قد تلقت أخباراً تفيد بأن الفيروس يمكن أن يظل حياً على الأشياء ولكن لبعض الوقت، لذلك حرصت على غسل جميع مشترياتها بما في ذلك حزم رقائق البطاطس وزجاجات الماء وألواح الشوكولاتة وحتى أكياس القهوة.، مضيفةً: «حرصت أيضًا على إلقاء جميع الملابس التي كنت أرتديها في الغسالة وتنظيف حذائي وكذلك الاستحمام قبل الدخول إلى بقية أرجاء شقتي».

وأفادت جيسيكا للموقع البريطاني أنها سمعت قصصًا مروعة عن تعمد أشخاص مصابين نقل العدوى لغيرهم من خلال خلع أقنعتهم والبصق في وجوه الأطباء، «لقد شاهدت مقطع فيديو يظهر رجلاً يبصق على جميع الأزرار الموجودة في مصعد المجمع السكني».