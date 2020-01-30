لوقف انتشار الفيروس.. روبوتات تقدم الطعام

المصدر: (إعداد: سلوى الذيباني)

أظهرت لقطات فيديو روبوتات تقدم الطعام لأشخاص محاصرين في فندق خاضع للحجر الصحي في الصين في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وتم إيواء أكثر من 200 سائح في نقطة العزل في هانغتشو شرقي الصين، بعد هبوط طائرة في المدينة، حيث جاء بعض الركاب من مدينة ووهان، بؤرة الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 100 شخص.

ولمنع العدوى بين السياح، بدأ الموظفون في الفندق بتقديم وجبات الطعام باستخدام الروبوتات.

ويظهر مقطع فيديو التقطه أحد نزلاء الفندق يوم الأحد روبوت وهو يتوقف أمام أبواب الغرف بينما يخرج نزلاء الفندق ويأخذون الطعام منه. وتمت برمجة 16 روبوتاً، وتوزيعها في كل طابق بالفندق حيث يمكنها الترفيه والغناء للضيوف أيضاً. وأصيب الآلاف بالفيروس وتوفي على أثره العشرات.