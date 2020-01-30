أردوغان: لا تقدم حول «إس 400» مع أمريكا

المصدر: (أنقرة - رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لم يحدث تقدم يذكر في حل خلاف مع الولايات المتحدة بشأن شراء أنقرة أنظمة دفاع روسية وشرائها مقاتلات أمريكية.

وذلك على الرغم من التوصل لاتفاق في نوفمبر الماضي. وتوترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بشدة العام الماضي عندما اشترت تركيا أنظمة دفاع روسية من طراز إس 400 ما دفع واشنطن إلى التهديد بفرض عقوبات عليها وتعليق مشاركتها في تصنيع وشراء المقاتلة الأمريكية إف 35.

ونقلت قناة إن.تي.في عن أردوغان قوله على متن الطائرة التي أقلته عائداً من السنغال: «حددنا المواعيد هناك (في واشنطن) لكن لم تُبذل جهود جادة بهذا الشأن بعد... مسألة إس 400 انتهت. التراجع عن هذه الصفقة أمر غير وارد بالنسبة لنا».

كما حذر أردوغان مجدداً من أن بالإمكان شراء مقاتلات من مكان آخر قائلاً: «إما أن تعطينا الولايات المتحدة الأموال التي دفعناها أو تعطينا الطائرات». وأضاف: «إذا لم يعيدوا المال... فبإمكاننا أيضاً أن نجدها ونشتريها من مكان آخر أو نصنعها بأنفسنا».