الصين وروسيا تطوران لقاح مضاد لفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت القنصلية الروسية في مدينة غوانزو الصينية، اليوم الأربعاء بحسب "روسيا اليوم" إن بكين سلمت جينوم فيروس كورونا إلى السلطات الروسية حتى يتمكن البلدان من البدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس.

ويرى الخبراء أن الحصول على تسلسل الجينوم لدى الفيروس يعتبر خطوة ضرورية لمعرفة المزيد عنه وتطوير اختبار تشخيصي ثم وضع لقاح في نهاية المطاف.

وكشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة العلوم الصينية أن فيروس كورونا الجديد يتقاسم سلالة من الفيروس الموجود في الخفافيش فقط، في حين يعتقد أن الوبائيات المميتة السابقة لـ"السارس" و"إيبولا" قد نشأت في الثدييات الطائرة، بحسب صحيفة "ذي صن".