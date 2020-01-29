خبر سار.. شفاء مسنة صينية من فيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام صينية حكومية أمس أن أحد سكان ووهان البالغ من العمر 87 عامًا قد تعافى من فيروس ووهان.

وأوضحت صحيفة بيبولز ديلي أن مسنة تبلغ من العمر 87 عامًا تعافت تماما من فيروس كورونا.

ووفقاً للصحيفة خرج خمسة مرضى من مستشفى ووهان لونج برانش بعد تلقي علاج لفيروس كورونا الجديد.

وكانت الجدة البالغة من العمر 87 عامًا واحدة من الخمسة.

وخرجت الجدة من المستشفى وهي على كرسي متحرك واستقبلت بتصفيق عالٍ من الطاقم الطبي في بهو المصعد.

حمى لمدة ثلاثة أيام

ودخلت المسنة المستشفى في 20 يناير بعد إصابتها بضعف في الجسم وارتفاع في درجة الحرارة وصلت إلى 38 مئوية.

وكانت العجوز تعاني من عدوى فيروسية أخرى أدت لإصابتها بالتهاب رئوي، كما تعرضت إلى نوبة قلبية في ديسمبر الماضي وتعاني أيضا من حالات طبية أخرى.

وبعد دخولها المستشفى، أصيبت بالحمى لمدة ثلاثة أيام متتالية أثناء تلقي العلاج.

وبعد عدة أيام من العلاج، كشفت نتائج الفحص والتصوير المقطعي المحوسب (CT) أخيرًا أن المرأة المسنة قد تم تطهيرها من الفيروس القاتل. ولقد خرجت يوم أمس من المستشفى، ولكن سيتم عزلها في المنزل لمدة أسبوع إلى أسبوعين على الأقل كإجراء وقائي.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من 4000 حالة و106 حالات وفاة و 60 حالة شفاء من الفيروس.