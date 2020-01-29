بالفيديو .. لمنع انتشار كورونا روبوتات تقدم الطعام في فندق بالصين

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

أظهرت لقطات فيديو روبوتات تقدم الطعام لأشخاص محاصرين في فندق خاضع للحجر الصحي في الصين في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وتم إيواء أكثر من 200 سائح في نقطة العزل في هانغتشو شرق الصين ، بعد هبوط طائرة في المدينة. حيث جاء بعض الركاب من مدينة ووهان، بؤرة الفيروس والذي تسبب بوفاة أكثر من 100 شخصًا.

ولمنع العدوى بين السياح، بدأ الموظفون في الفندق بتقديم وجبات الطعام باستخدام الروبوتات.

ويظهر مقطع فيديو التقطه أحد نزلاء الفندق يوم الأحد روبوت وهو يتوقف أمام أبواب الغرف بينما يخرج نزلاء الفندق ويأخذون الطعام منه. وتم برمجة 16 روبوتًا ، وتوزيعها في كل طابق بالفندق حيث يمكنها الترفيه والغناء للضيوف أيضاً.

وأصيب حوالي 4000 شخص بالفيروس في جميع أنحاء العالم ، حيث سجلت الصين أكثر من 100 حالة وفاة.

ويستعد البريطانيون المحاصرون في مدينة ووهان منشأ فيروس كورونا، للعودة جواً إلى المملكة المتحدة يوم الخميس عبر طائرات مستأجرة. وقام العاملون في مجال الصحة بالصين ، برش الشوارع والمتاجر ووسائل النقل العام برذاذ مطهر في محاولة لكبح الوباء المتصاعد.