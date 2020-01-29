بالفيديو.. كورونا يحول ووهان إلى مدينة للأشباح

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

كانت ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا، أول مدينة في البلاد تخضع للحجر الصحي، واتخذت الصين عدة إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس المعدي، منها إجلاء ملايين المقيمين لتتحول ووهان إلى مدينة للأشباح.

وأظهرت لقطات فيديو صورت على طول الطرق السريعة في المدينة، التي كانت تشهد اختناقات مرورية بالأمس، الشوارع وقد تحولت إلى ميادين فارغة تبدو خالية تمامًا من أي علامات للحياة، إذ لا تكاد ترى فيها أي مركبة أو شخص.

وصور الفيديو الصحفي الهولندي لين فيرفايك ونشره عبر الإنترنت وتداولته مختلف الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ بدء تفشي الفيروس في الشهر الماضي، ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 100 شخص بينما انتشر الفيروس في حوالي 16 دولة أخرى وأصاب أكثر من 4500 شخص في جميع أنحاء العالم، ولم يتم تسجيل أي وفيات منه خارج الصين.

وأكدت السلطات في اليابان وألمانيا أمس الثلاثاء، أول حالات إصابة بفيروس كورونا في مرضى لم يسافروا إلى ووهان.

وحذر مسؤولو الصحة من أن الأشخاص قد يحملون الفيروس، الذي يمكن أن يسبب التهابا رئويا حادا، لمدة تصل إلى أسبوعين دون أي أعراض.