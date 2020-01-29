كورونا يحصد المزيد من الضحايا والمصابين يقتربون من 6 آلاف

المصدر: وكالات

سجلت 25 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي في وسط الصين، بؤرة تفشي هذا الفيروس التنفسي المميت، ما يرفع عدد الوفيات إلى 131 شخصا ، جراء هذا الوباء المتفشي في البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء.

كما سجلت 840 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة نفسها، ما يرفع عدد المصابين إلى أكثر من 5300 شخصا في أنحاء البلاد، وفق المصدر نفسه.

ودفع "كورونا" السلطات الصينية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، أبرزها إغلاق مدن بأكملها في هوبي، المقاطعة الواقعة وسط البلاد التي تضم مدينة ووهان حيث بدأ تفشي المرض في ديسمبر من العام الماضي.

ورغم غموض المرض وعدم وجود أدلة دامغة على مصدره حتى الآن، فإن خبراء الصحة الصينيين يرجحون أن الحيوانات تلعب دورا كبيرا في نشره.

وعلى المستوى العالمي، اتخذت الدول تباعا إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس إليها، لا سيما فيما يتعلق بالرحلات القادمة من الصين، بينما دخل العالم فيما يشبه حالة الطوارئ الصحية لمنع تحول المرض إلى وباء.

كما تتسابق الدول على سحب رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية وأسرهم من الصين.