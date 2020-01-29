القوات الأمريكية تنتشل جثثاً من موقع تحطم طائرتها في أفغانستان

المصدر: (غزنة - أ.ف.ب)

انتشل جنود أمريكيون على طوافات، جثامين طاقم قضى أفراده في تحطم طائرة عسكرية أمريكية في منطقة تسيطر عليها طالبان.

وذلك بعد ساعات على اندلاع اشتباكات بين القوات الأفغانية التي كانت تسعى للوصول إلى مكان التحطم، والمتمردين.

تحطمت الطائرة في منطقة ثلجية في شرق أفغانستان أول أمس. وهي من طراز بومباردييه إي-11 إيه تستخدم للاتصالات العسكرية.

وقال قائد شرطة ولاية غزنة خالد وردك، إن مروحات أمريكية هبطت في موقع التحطم في ساعة متأخرة بعد الظهر، بإسناد من قوات الأمن الأفغانية المنتشرة على الأرض خلال العملية.

وأضاف وردك، «في أعقاب انتشال الجثث عادت قواتنا إلى قواعدها. لا نعرف أين أخذ الأجانب الجثث». وأكد رئيس مجلس ولاية غزنة ناصر أحمد فقيري العملية قائلاً، إن الأمريكيين أخذوا جثتين على الأقل من موقع التحطم.

وقامت قوات التحالف بطلعات فوق موقع تحطم الطائرة، فيما قامت إحدى الطائرات بإطلاق القنابل المضيئة، فيما تجمع حشد في مكان مجاور، وفق صحافي محلي كان في المنطقة. وكان «البنتاغون» قد أكد أن الطائرة تعود للقوات الأمريكية، لكنه نفى أن تكون طالبان قد أسقطتها. ولم يؤكد المسؤولون الأمريكيون كما لم يعلقوا على العملية، أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت.