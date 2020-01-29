قتلى بمواجهات بين ميليشيات أفريقيا الوسطى

المصدر: (بانغي- أ.ف.ب)

أوقعت مواجهات بين ميليشيات للسيطرة على مدينة بريا (شرق) في جمهورية أفريقيا الوسطى عشرات القتلى، وفق ما أعلن محافظ المنطقة والصليب الأحمر الثلاثاء.وقال محافظ منطقة كوتو العليا أفاريست بنغينيدي، إنه «يوجد حوالي 50 قتيلاً. دفنت العائلات بعض الجثث مباشرة (عقب المواجهات)، لذلك من الصعب تقديم رقم دقيق».

من جهته، اعتبر رئيس الصليب الأحمر في أفريقيا الوسطى أنطوان مباوبوغو أن «الحصيلة التي قدمها المحافظ تبدو موثوقة». وأضاف أن منظمته قدرت الاثنين حصيلة الضحايا بـ35 قتيلاً و17 جريحاً.

وتتنازع عدة جماعات مسلحة وميليشيات دفاع ذاتي حول السيطرة على بريا الغنية بالألماس، منذ سيطرة تحالف ميليشيات «السيليكا» المتمردة على شرق البلاد عام 2012. ونزح آلاف السكان نتيجة أعمال العنف، وفق منظمات إنسانية ناشطة في المدينة.