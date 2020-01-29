ترامب يدعو إلى خفض الفائدة مجدداً

المصدر: واشنطن - د ب أ

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته إلى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى خفض الفائدة مجدداً، مع بداية اجتماعات المجلس لمراجعة السياسة النقدية.

كان مجلس الاحتياط قد خفض الفائدة 3 مرات خلال العام الماضي، وألمح إلى أنه سيتوقف عن الخفض بعض الوقت. ولا يتوقع المحللون إعلان المجلس تغيير السياسة النقدية في ختام اجتماعاته التي تستمر يومين.

يُذكر أن ترامب يطالب منذ وقت طويل بخفض أسعار الفائدة من أجل زيادة معدل نمو الاقتصاد الأمريكي. في المقابل، فإن مجلس الاحتياط الاتحادي مؤسسة مستقلة لا يملك ترامب أي سلطة عليها. ويحاول المجلس تجنب التأثيرات المباشرة للمواقف السياسية، ويركز على بيانات سوق العمل ونمو الأجور ومعدل التضخم.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «المجلس يجب أن يتحلى بالذكاء ويجعل أسعار الفائدة لدينا تنافسية بالنسبة إلى الدول الأخرى التي تفرض فائدة أقل كثيراً منا، حتى مع ارتفاع مستوانا عنها بدرجة كبيرة. بعد ذلك علينا التركيز على جنبي الثمار وإعادة تمويل الديون. لا يوجد تقريباً أي تضخم في هذا الوقت».