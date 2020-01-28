لائحة الدول والمناطق التي أصابها فيروس كورونا

المصدر: ا ف ب

لائحة بالدول التي أعلنت تسجيل إصابات بفيروس كورونا الشبيه بفيروس سارس، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط-شرق) في ديسمبر.

الصين

تأكدت إصابة أكثر من أربعة آلاف شخص في الصين توفي منهم 106 معظمهم في ووهان ومحيطها.

وأكد المسؤولون وفيات في مناطق أخرى منها في بكين للمرة الأولى.

وجرى تسجيل ثماني حالات في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، ستة منهم عادوا من زيارة مدينة ووهان على متن قطار سريع جديد.

وفي ماكاو التي يتردد عليها بكثرة زوار من الصين القارية تأكدت الثلاثاء سبع حالات.

فرنسا

ثلاث إصابات، الأولى في أوروبا، وتأكدت في 24 يناير، أحدهم في بوردو والآخران في باريس. وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في المدة الأخيرة ووضعوا في الحجر الصحي.

ألمانيا

أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة بافاريا الثلاثاء عن إصابة شخص بعدوى من شخص آخر على أراضيها.

وهذه أول إصابة عن طريق عدوى بين البشر على الأراضي الأوروبية.

اليابان

أكدت السلطات الصحية اليابانية الثلاثاء إصابتين خامسة وسادسة، إحداهما لشخص لم يسافر مؤخرا إلى الصين.

وقاد المصاب وهو في الستينات من عمره مركبات تحمل سياحا قدموا من ووهان في وقت سابق في يناير، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة.

أستراليا

تم تأكيد خمس إصابات لأشخاص وصلوا جميعت من ووهان. ويعالج المصابون في مستشفيات في سيدني وملبورن.

الولايات المتحدة

اكدت الولايات المتحدة خمس إصابات لأشخاص زاروا مؤخرا ووهان.

أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 يناير، إلى مستشفى غير بعيد عن سياتل، وفق ما أعلنت السلطات في 21 يناير.

وكان الرجل اتصل بنفسه بخدمات الطوارئ في 19 يناير بعد ظهور أعراض عليه. وتوصف حالته بأنها غير خطرة.

وسجّلت حالة أخرى في 24 يناير لدى ستينية وصلت من ووهان في 13 يناير وتسكن في شيكاغو. وتقول السلطات الصحية المحلية إنّها "في حال جيدة".

وتأكدت حالة اخرى في كاليفورنيا الاحد مع اخرى في اريزونا.

كندا

أعلنت كندا عن الاشتباه بإصابة بالفيروس لرجل عاد من ووهان الى تورونتو.

والرجل في عقده الخامس ووضع في الحجر الصحي.

ماليزيا

اكدت ماليزيا حالة رابعة الاحد. جميعهم صينيون في أجازة من ووهان وصلوا عبر سنغافورة.

وأعلن وزير الصحة الماليزي السبت ان امرأة تبلغ 66 عاماً وصبيا في ال11 ورضيعا في الثانية في حالة مستقرة.

والحالة الاخيرة المؤكدة لرجل اربعيني دخل البلاد في حافلة ضمن رحلة صينية منظمة.

النيبال

جرى الإعلان عن أول إصابة في 24 يناير في النيبال، لرجل في ال32 عاد من ووهان تلقى العلاج وخرج من المستشفى.

سنغافورة

أكدت سنغافورة حتى الآن إصابة سبعة اشخاص بالفيروس وصل جميعهم من ووهان.

كوريا الجنوبية

ذكر الاعلام الكوري الجنوبي الاثنين تسجيل أربع حالات.

والاصابة الأخيرة لرجل كوري جنوبي خمسيني عاد من ووهان في 20 من الجاري وخضع لفحوص اثبتت اصابته بالفيروس.

واصيب كوريان جنوبيان في الخمسين من العمر يعملان في ووهان بالفيروس ايضا عادا الى البلاد الاسبوع الماضي.

وكانت أول إصابة في كوريا الجنوبية لصينية تبلغ 35 عاماً، وصلت إلى سيول في 19 يناير على متن طائرة آتية من ووهان.

تايوان

سجلت خمس إصابات في تايوان حتى الآن آخرها لامرأة خمسينية وصلت من مقر إقامتها في ووهان في 20 يناير، وكانت تعاني من الحرارة والسعال وألم في الحنجرة.

تايلاند

سجلت تايلاند حتى الآن ثماني إصابات - ثلاثة اشخاص يتلقون العلاج وخمسة غادروا المستشفى بحسب بيان لوزير الصحة.

والمصابون صينيون باستثناء تايلاندية في ال73 وصلت من ووهان هذا الشهر.

فيتنام

اكدت فيتنام إصابتين الخميس. أدخل صينيان إلى المستشفى في 17 و18 يناير: رجل وصل من ووهان في 13 يناير وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه وتلقى العدوى، بحسب ما اعلنت السلطات في 23 يناير.

كمبوديا

اعلنت وزارة الصحة الكمبودية الاثنين عن اول اصابة لرجل ستيني جاء من ووهان وحالته مستقرة.