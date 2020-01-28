بالفيديو.. الطاقم الطبي في ووهان يفقد أعصابه بعد العمل دون انقطاع

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

نشرت مواقع إخبارية غربية لقطات فيديو تظهر "مسعفًة" في مدينة ووهان بالصين وهي تبكي وتصرخ قائلة "لا أستطيع تحمل كل هذا" بعدما قضت ساعات طويلة في العمل ليل نهار من دون انقطاع على علاج المصابين بفيروس كورونا.

ووفقاً لموقع الديلي ميل تم التقاط الفيديو في مستشفى بووهان مركز تفشي كورونا، وأظهرت لقطات أخرى طبيبا مرهقًا وهو يتحدث إلى مدير المستشفى عبر الهاتف بصوت عال وبعصبية كبيرة.

وذكر الموقع أن هذه الفيديوهات كانت قد انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الأسبوع الماضي ولكن تم حذفها بعد ذلك.

وفي الفيديو، الذي لم يتم التحقق منه بعد، يظهر الطبيب وهو يصرخ لعدم حصوله على المساعدة في علاج المرضى المصابين بالفيروس القاتل، ونتيجة لذلك، كان عليه أن يعمل دون توقف، كما سمع من خلال الفيديو.

ونشر الفيديو شخص من حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحمل اسم "Jing Tang" يوم الخميس الماضي ولكنه حذفه بعد ذلك ونشر اعتذارا موضحًا أنه لم يفكر في أن الفيديو قد يؤثر على الطبيب المعني.

وتسبب وباء الفيروس التاجي في مقتل أكثر من 100 شخص - جميعهم في الصين - وإصابة أكثر من 2890 شخصًا.

ودفعت الأزمة الصحية السلطات إلى فرض الحجر الصحي لما لا يقل عن 56 مليون شخص يعيشون في مقاطعة هوبي وسط الصين وإلغاء احتفالات العام القمري الجديد في جميع أنحاء البلاد.