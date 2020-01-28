الصين توصي مواطنيها بعدم السفر إلى الخارج للسيطرة على كورونا

المصدر: أ ف ب

أوصت الصين التي تبذل جهودا شاقة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، الثلاثاء مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج.

وقالت الإدارة الوطنية للهجرة في بيان "نوصي المقيمين" في الصين القارية "إرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها".

وذكرت بأن "خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء"، مؤكدة أنها أعلنت هذه التوصيات "لحماية صحة وسلامة الصينيين والأجانب على حد سواء".

وكانت بكين علقت منذ الإثنين الرحلات المنظمة داخل البلاد وإلى الخارج.

وأسفر وباء الالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا المستجد الذي بدا في ديسمبر في ووهان بوسط الصين عن وفاة 106 أشخاص على الأقل في هذا البلد الذي سجلت فيه 4500 إصابة مؤكدة على الأقل.

وسجلت نحو خمسين إصابة في دول عدة في العالم.

وعززت بلدان عديدة الإجراءات الوقائية على حدودها.

من جهته أعلن وزير الخارجية الياباني الثلاثاء أن طوكيو سترسل الثلاثاء طائرة لإجلاء نحو مئتين من رعاياها من هذه المدينة التي تقع في وسط الصين وتشكل بؤرة لفيروس كورونا المستجد.

وقال توشيميتسو موتيجي للصحافيين إن "الجانب الصيني أبلغنا أنه مستعد الآن لاستقبال رحلة تشارتر".

وأضاف أن "الرحلة الأولى ستقلع مساء اليوم (الثلاثاء) وسننقل مواد مساعدات مثل أقنعه وملابس وقاية للصينيين ولليابانيين كذلك".