كورونا بضيع على العشاق الصينيين "فرصة" تتكرر كل 1000 عام

المصدر: البيان الإلكتروني

ألغت إدارة الاحوال المدنية في مقاطعة هوبي، حيث تفشى نوع جديد من فيروس كورونا، تسجيل عقود القران ليوم 2 فبراير.

وكان العديد من العشاق الصينيين يأملون في الزواج رسميا في 02/ 02/ 2020، وذلك لأن تجمع هذه الأرقام التي تتوافق في اللغة الصينية مع عبارة "أنا أحبك، أحبك"، يتصادف مرة كل ألف عام.

ومع أن هذا التاريخ، يوم عطلة رسمية، إلا أن حكومة المقاطعة قررت في البداية "من أجل الحب"، قبول طلبات تسجيل الزواج في 2 فبراير.

لكن السلطات قالت لاحقا في بيان: "بناء على إرشادات المركز الرئيس الخاص بالوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا الجديد، تم اتخاذ قرار داخل المقاطعة يقضي بإلغاء تسجيل الزيجات في 2 فبراير".

وأعلنت إدارة الأحوال المدنية في مدينة ووهان، حيث بؤرة الوباء الفيروسي الجديد، في ذات الوقت، انه يمكن تسجيل الزواج من خلال موقع الخدمات العامة الإلكتروني، لافتة إلى أن "السعادة تبنى بالمحبة المتبادلة، وكل يوم لعقد القران فريد من نوعه".

ووفقاً لموقع روسيا اليوم، كانت السلطات الصينية قد أبلغت منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2019 بتفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان، الواقعة في القسم الأوسط من البلاد، وأكتشف الخبراء لاحقا أن المرض ناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا، والذي يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر.

وتفيد أحدث البيانات بارتفاع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 2744 شخصا، توفى منهم 80، في حين تم الإعلان عن إصابات في عدد من البلدان والمناطق الأخرى وهي، هونغ كونغ وماكاو وتايوان وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفيتنام وسنغافورة ونيبال وفرسا واستراليا وماليزيا.