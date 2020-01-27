النائب آدم شيف يؤكد أن ترامب يهدده

المصدر: ا ف ب

أعلن النائب الديمقراطي آدم شيف الذي يقود محاكمة عزل ترامب أن الرئيس هدده كاتبا على تويتر بأنه "سيدفع الثمن".

وصباح الأحد غرد ترامب قائلا "شيف الماكر رجل سياسي فاسد ويرجح أنه شخص غير نزيه. لم يدفع الثمن حتى الآن لما قام به بحق بلادنا!".

وقال شيف من على شاشة قناة "ان بي سي" ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر تغريدة ترامب "تهديدا" أجاب النائب الديمقراطي "أعتقد أنه تهديد".

وشيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ومدع سابق تخرج من جامعة هارفارد، أصبح عدو ترامب منذإشرافه على التحقيق الذي أدى إلى بدء محاكمته بهدف عزله.

ثم عين النائب الديموقراطي كبير المدعين في محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ التي ستتواصل مرافعاتها اليوم الإثنين.

وخلال مرافعته الأربعاء اتهم شيف ترامب بالسعي "للغش" للفوز بولاية رئاسية ثانية من خلال الضغط على أوكرانيا لتفتح تحقيقا بحق خصمه المحتمل الديموقراطي جو بايدن.