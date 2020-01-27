قرقاش: قراءة الأكاديميين الغربيين للخليج أسيرة القوالب الجامدة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المنطقة بحاجة إلى مقاربة خاصة بها، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الأكاديميين الغربيين المختصين في شؤون الخليج العربي أسرى نظريات وقوالب جامدة، قراءتهم للمنطقة تعاني الاستصغار والاعتقاد المسبق بأن تطورنا واستقرارنا يحاكيان التجارب الغربية وسياقها التاريخي، «أرى نماذج ذلك في قراءتهم للسعودية والإمارات».

وقال معاليه في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «لا شك أن هذه القراءات الأكاديمية للخليج تأثرت بنظريات انتشرت خلال العقدين الماضيين في بعض المراكز البحثية، نظريات ربطت بين مفاهيم اليسار وصعود الإسلام الحزبي السياسي والديمقراطية الليبرالية الغربية، وأثبتت الأحداث أن هذا الانحياز الفكري جانب الصواب».

مقاربة خاصة

وأضاف: «المنطقة بلا شك في حاجة إلى مقاربة خاصة بها، حوكمة مستقلة تؤطر الحكم الرشيد باستقلالية عن القوالب الغربية. الكثير من هذه المفاهيم والممارسات موجود في إدارة المنطقة لشؤونها، ولكن لا بد من مرجعية موثّقة وإطار جامع يضمها وتسترشد به».