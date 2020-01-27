«أسف» أممي لانتهاك حظر التسليح

المصدر: (طرابلس، الجزائر - وكالات)

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، في وقت أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لاستمرار انتهاك «حظر التسليح» في البلاد، رغم التعهدات التي قدمتها الدول المعنية بوقف تزويد أطراف الصراع بالسلاح خلال مؤتمر برلين الأسبوع الماضي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي الليلة قبل الماضية إنها «تأسف أشد الأسف للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا»، الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن 1970 الصادر عام 2011.

إلى ذلك، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر ، في زيارة رسمية، وذلك في مستهل جولة أفريقية تشمل أيضاً السنغال وغامبيا. وكان في استقبال الرئيس التركي، الذي يرافقه وفد رفيع المستوى، بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون ورئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، ورئيس أركان الجيش ووزير الطاقة وعدد من الوزراء. وذكرت الرئاسة أن المباحثات بين الجانبين شملت التشاور حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.