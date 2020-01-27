«كورونا الجديد».. اختبار حقيقي للمناعة البشرية

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

في الوقت الذي تستنفر فيه الحكومات حول العالم، حول مدى خطورة فيروس كورونا المستحدث، ومقاطع الفيديو التي تغزو المواقع الإخبارية والاجتماعية، وفي خضم الإجراءات التي اتخذتها دول لتلافي دخول ذلك الفيروس المعدي أراضيها، عبر أي وسيلة، ناهيك عن المخاوف العامة للشعوب حول العالم من المرض، نشرت عدد من الصحف العالمية تقارير تتساءل حول الخطورة الحقيقية لتلك العدوى، التي تستهدف الجهاز التنفسي البشري، لتؤكد تارة وتهون تارة من مدى صحة ما يتم تداوله بشكل عام وخاص.

ووجهّت صحيفة «واشنطن جورنال» الأمريكية، أسئلة في تقرير عنونته بـ «استجابة الصين لفيروس كورونا: الجميع أبدى تفاؤلاً أعمى»، قائلة إنه في الوقت الذي تحاول فيه الصين السيطرة على تفشي الفيروس، منذ الكشف عنه، فإنها تلاحقها أيضاً التساؤلات حول مدى السرعة التي انتهجتها في سبيل احتواء المرض، ورغم إشادة العديد من خبراء الصحة الدوليين بالاستجابة السريعة، والشفافية الأكبر التي أبدتها السلطات الصينية، إلا أن بعض الأطباء المهنيين شككوا في توقيت تلك الجهود.

كما أن الأشخاص المقربين من حكومة ووهان، قالوا إن المسؤولين ظلوا متفائلين للغاية في احتواء المرض، في حين ركزوا على أولويات أخرى.

خطر منخفض

وبالتأكيد، لا مكان للمزح عند الحديث عن احتمالية تفشي وباء عالمي، بيد أن هنالك أياماً قادمة بجرعة قلق أقل عند الحديث عن الفيروس، ويمكننا الإشارة إلى تقرير نشره موقع صحيفة «ذا كوننيكشن» الفرنسية، وجاء بعنوان «فرنسا.. خطر منخفض لفيروس كورونا»، ليحتل التقرير وقتها الصدارة بين المواد الأكثر تعليقاً على الموقع.

تهوين

وهونت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، من الحدة التي يجري تداولها بخصوص كورونا، قائلةً إنه قد لا يكون سيئاً مثل السارس، لكن المسؤولين في الولايات المتحدة في حالة تأهب على أية حال! ولم تتغافل الصحيفة الأعراض أو الحالات التي جرى التعرف إليها، ولكنها أشارت بالمقابل إلى امتناع منظمة الصحة العالمية، عن إعلان حالة طوارئ عامة، على الرغم من انقسام الأعضاء واختلافهم حول ما إذا كانوا بصدد فعل ذلك من عدمه.