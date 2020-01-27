ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا

المصدر: (أنقرة - رويترز )

أعلنت سلطات إدارة التعامل مع الكوارث في تركيا، أمس، أن فرق الإنقاذ التي كانت تعمل طوال الليلة قبل الماضية انتشلت 45 شخصاً من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال القوي الذي ضرب شرق البلاد، في حين ارتفع عدد الضحايا إلى 36 قتيلاً.

واستخدم المنقذون، الذين كانوا يعملون في درجات حرارة أقل من الصفر، أيديهم وحفارات ميكانيكية لمواصلة البحث عن ناجين في ثلاثة مواقع في إقليم ألازيغ، حيث وقع الزلزال بقوة 6.8 درجات مساء الجمعة الماضي.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال، الذي تلاه وقوع أكثر من 700 هزة ارتدادية، قتل 31 شخصاً في ألازيغ وأربعة في إقليم ملاطية المجاور. وأصيب أكثر من 1600 شخص بسبب الزلزال. وبثت محطات التلفزيون لقطات أظهرت امرأة في الـ35 من عمرها ورضيعتها أثناء إنقاذهما من تحت الأنقاض في حي مصطفى باشا في ألازيغ، على بعد نحو 550 كيلومتراً شرقي العاصمة أنقرة.