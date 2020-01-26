ترامب ينتقد الديمقراطيين ومحاميه يدافع عنه بشراسة

المصدر: واشنطن - وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بشدة الديمقراطيين من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه محاموه تقديم دفوعاتهم فى مجلس الشيوخ بشأن قضية عزله عن منصبه.

وقال ترامب، في تغريدة على «تويتر»، إن القضية ضد آدم شيف، وتشاك شومر، وزعيمتهما نانسي بيلوسي، وكذلك النائبة أليكسندريا أوكاسيو كورتيز، واليسار الراديكالي بكامله، والحزب الديمقراطي لا يفعل شيئاً.

من جهته، قال بات سيبوليني، محامي ترامب، في دفوعه الافتتاحية بمجلس الشيوخ، إن الرئيس لم يفعل شيئاً خاطئاً.

وأضاف أن الديمقراطيين بمجلس النواب «لم يقتربوا» من أي دليل ضد ترامب، مضيفاً أن الديمقراطيين يرغبون في ضرب عرض الحائط بأصوات الناخبين في انتخابات 2016.

وبدأ الفريق القانوني لترامب، أمس، تقديم دفوعاته في قضية عزل ترامب بمجلس الشيوخ.

وسيتم منح المحامين 24 ساعة لمدة ثلاثة أيام لتقديم دفوعاتهم، برغم أنهم لم يعلنوا ما إذا كانوا سيستغرقون كل هذا الوقت.

واختتم مديرو مجلس النواب الأمريكي المنتدبون في جلسات مجلس الشيوخ مرافعاتهم الماراثونية الرامية إلى عزل ترامب أول من أمس، حيث وصفوا ترامب بأنه عرقل عمل الكونغرس للتستر على مخالفاته.

وعلى مدى ثلاثة أيام، عرض مديرو مجلس النواب المنتدبون قضيتهم من أجل عزل ترامب من منصبه.