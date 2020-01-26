ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 22 قتيلاً

المصدر: أنقرة - وكالات

ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي هز شرقي تركيا إلى 22 شخصاً، أمس، مع إصابة أكثر من ألف آخرين، وفق ما أفاد مسؤولون أتراك من هيئة الطوارئ.

ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن 30 شخصا دفنوا تحت أنقاض المباني المنهارة في محافظة إلازيغ وجارتها محافظة ملطية، وفق وزير الصحة فخر الدين قوجة، الذي حذر من إمكانية ارتفاع عدد القتلى. ووزع عمال الطوارئ وقوات الأمن الخيام والأسرة والبطانيات مع انخفاض درجات الحرارة ليلا إلى دون الصفر في المناطق المتضررة. كما تم فتح المساجد والمدارس والصالات الرياضية ومساكن الطلبة للمئات ممن تركوا منازلهم بعد الزلزال.

وقال إمري غوسر لوكالة أنباء الأناضول، بعد أن لجأ مع أسرته في صالة رياضية ببلدة سيفريجي في إلازيغ، إن «الزلزال كان شديدا، وقد هربنا يائسين من منزلنا.. ليس لدينا مكان آمن للبقاء فيه الآن».

وحدث الزلزال الليلة قبل الماضية على عمق 6.7 كيلومترات بالقرب من سيفريجي، حسبما قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ.

وحددت العديد من مراكز رصد الزلازل قوة الزلزال بين 6.5 درجات و6.8 درجات. وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ إن الزلزال أعقبته 228 هزة ارتدادية، أقواها بلغت 5.4 و5.1 درجات.