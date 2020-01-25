الرئيس الصيني: الوضع خطر وسنربح المعركة ضد "كورونا"

المصدر: وكالات

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده تواجه "وضعا خطيرا" في حين قفز عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا إلى 41، مما ألقى بظلاله على احتفالات السنة القمرية الجديدة التي بدأت اليوم السبت.

وأكد شي جين بينغ خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي (تتألف من سبعة أعضاء وتدير البلاد) أن الصين يمكنها "الانتصار في المعركة" ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وأضاف "من الضروري إزاء وضع خطر لوباء يتسارع (انتشاره) تعزيز القيادة المركزية"، مؤكدا أن بوسع الصين أن "تربح المعركة".

وبينما أصاب الفيروس أكثر من 1400 شخص على مستوى العالم، معظمهم في الصين، أعلنت هونغ كونغ حالة الطوارئ بسبب الفيروس وألغت الاحتفالات وحدت من سبل الاتصال بالبر الرئيسي الصيني.

وأكدت أستراليا ظهور أول أربع حالات إصابة اليوم السبت، بينما أكدت ماليزيا ظهور ثلاث حالات وأعلنت فرنسا عن أول حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في أوروبا مساء الجمعة في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى أنحاء العالم لمنع حدوث وباء عالمي.

وتم رصد الفيروس أيضا في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال والولايات المتحدة.