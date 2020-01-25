قائمة الدول التي وصلها فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

يواصل فيروس كورونا الجديد انتشاره عالميا، وبعد ظهوره في الصين، وصل الفيروس إلى كل من باكستان وماليزيا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلندا والولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة وماكاو وفيتنام ونيبال وفرنسا.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن فيروس "كورونا" الجديد يمثل "حالة طوارئ في الصين"، لكنها أحجمت عن إعلانه مثار قلق دولي، رغم أن الفيروس يواصل الانتشار عالميا.

وفي إطار متصل أعلنت السلطات الأسترالية ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في مدينة سيدني، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد، وهي لرجل في الخمسينات من عمره بمدينة ملبورن.

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية نيوساوث ويلز أن الإصابات الجديدة لثلاثة رجال، أعمارهم 53 و 43 و 35 عاما، كانوا عادوا مؤخرا إلى سيدني من مدينة ووهان الصينية، التي تعد بؤرة التفشي الرئيسية للفيروس، مضيفة أنه تم تطبيق الحجر الصحي عليهم.

وأعرب وزير الصحة المحلي بالولاية، براد هازارد، عن شكره للرجال الثلاثة "لأنهم كانوا نموذجا يحتذى به في الطريقة التي قدّموا بها أنفسهم للخضوع لفحص طبي... في الوقت المناسب، من وجهة نظر مسؤولي الصحة".

وكانت وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا الأسترالية جيني ميكاكوس أكدت في وقت سابق اليوم اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

وقالت ميكاكوس في مؤتمر صحفي إن المريض مواطن صيني في الخمسينات من عمره كان في مدينة ووهان الصينية قبل عودته إلى ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا، يوم 19 يناير الجاري.

وأوضحت أن المريض في حالة مستقرة وأنه تم عزله لكي يتلقى العلاج.

وأضافت: "من المهم التأكيد على أنه لا يوجد سبب للشعور بالقلق في المجتمع".