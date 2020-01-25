بالفيديو.. هل أكل الخفاش سبب لانتشار كورونا في الصين؟

المصدر: البيان الإلكتروني

مازال معرفة سبب انتشار فيروس كورونا ومدى انتقاله بين البشر غير معروف إلا أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت أمس، أن العلماء ربطوا انتشار فيروس كورونا القاتل، بالثدييات الطائرة، حيث نشرت الصحيفة فيديو لسيدة صينية تأكل خفاشاً في أحد المطاعم .

وأوضح العلماء أنه إن تم التوصل إلى حمل الخفافيش لفيروس كورونا ، فإنه ينتقل إلى الانسان من خلال تناول بعض الصينيين للخفافيش.