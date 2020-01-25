انفجار عنيف في مدينة هيوستن الأمريكية

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

هز انفجار عنيف مدينة هيوستن الأمريكية بولاية تكساس في وقت مبكر أمس، ما أحدث أضراراً جسيمة في العديد من المباني وأدى إلى تحطم زجاج النوافذ.

وذكرت دائرة إطفاء هيوستن أن شخصاً نقل إلى المستشفى، فيما هرع عناصر الإطفاء وأجهزة الطوارئ والشرطة إلى موقع الانفجار. ووصفت الشرطة الحادث بأنه «انفجار مبنى» ونصحت جميع السائقين بتجنب المنطقة الواقعة في شمال غرب المدينة.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن العديد من السكان شعروا بهزّة في المباني المحيطة. وقالت إن الانفجار وقع على ما يبدو في منشأة تصنيع على بعد 29 كيلومتراً شمال غرب وسط بلدة هيوستن. وأظهرت صور من كاميرا أمنية انفجاراً هائلاً وارتفاع كتلة من النار في الهواء.

وكتب رئيس دائرة الإطفاء صاموئيل بينا على تويتر «الوضع في الموقع لا يزال مستمراً. تجنبوا المنطقة. لم يصدر أي أمر إخلاء في الوقت الحالي».

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