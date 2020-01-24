تعيين وزير خارجية جديد في كوريا الشمالية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت كوريا الشمالية أمس الخميس أنها عينت "ري سون-غوون"، الرئيس السابق للجنة الكورية الشمالية لإعادة التوحيد السلمي، وزيرًا جديدًا للخارجية.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أمس أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية أقامت مأدبة للسفراء المقيمين في بيونغ يانغ قبل حلول السنة القمرية الجديدة، وأشارت إلى أن "ري سون-غوون" كان بين كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الذين حضروا المأدبة، بصفته الوزير الجديد للخارجية.

وقد تم الإبلاغ سابقًا عن تعيين "ري" في منصب وزير الخارجية الجديد من قبل وكالة الأنباء الكورية الشمالية، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن تعيين "ري" رسميًا، بحسب "يونهاب".