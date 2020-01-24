بوتين يطالب بقمة لأعضاء مجلس الأمن الدائمين

المصدر: (القدس المحتلة - أ.ف.ب)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى عقد قمة لأعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين (روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة والصين)، من أجل «الدفاع عن السلام» و«الحضارة»، في مواجهة انعدام الاستقرار في العالم. وأعلن الرئيس الروسي، خلال حفل إحياء ذكرى تحرير معسكر «أوشفيتز» النازي في إسرائيل، أنّ «قمة للدول التي فعلت الكثير من أجل إلحاق الهزيمة بالمعتدي (النازي)، وإنشاء نظام دولي لما بعد الحرب، ستلعب دوراً كبيراً في البحث عن استجابات مشتركة للتحديات والأزمات المعاصرة».

وقال: «أياً كان البلد، أياً كان المكان، وحيث يكون ملائماً لزملائنا، فإنّ روسيا مستعدة لهذه المحادثة الجادة»، لافتاً إلى أنّه اقترح الفكرة على بعض زعماء الدول المعنية، وحصل على «رد فعل إيجابي». ويعتزم بوتين إقامة احتفالات ضخمة في موسكو في 9 مايو، في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، بحضور العديد من رؤساء الدول. وشدد على أنّ « ينبغي علينا التحلي بالشجاعة، والقيام بكل شيء للدفاع عن السلام ».