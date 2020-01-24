مقتل 7 جنود ماليين في كمين ليلي

المصدر: (باماكو - أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة المالية أن هجوماً ليلياً أدى إلى مقتل 7 جنود وجرح العديد غيرهم، في أحدث أعمال العنف في البلاد.

وتعرض الجنود لإطلاق نار في وقت متأخر الأربعاء على أيدي «مسلحين مجهولي الهوية» في منطقة موبتي المضطربة بوسط مالي بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وفق ما ذكره الجيش على حسابه في موقع تويتر. وقال مسؤول أمني طلب عدم كشف هويته إن الهجوم استمر عدة ساعات تمكن فيه المهاجمون من السيطرة على موقع الجنود، قبل استعادته بعد وصول تعزيزات.

وحمّل سكان وسلطات محلية الجهاديين مسؤولية الهجوم، في حين أعلن المتحدث باسم حكومة مالي مقتل 7 جنود وجرح العديد منهم. وقتل أكثر من 140 جندياً مالياً في هجمات للمتطرفين بين سبتمبر وديسمبر الماضيين.