تعنت إيراني

المصدر: عواصم-وكالات

أعلنت الحكومة الإيرانية، أمس، أن فك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة سيجري في إيران.

ونقلت وكالة «فارس» للأنباء، عن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، محمد إسلامي، تأكيده أن «فك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، سيجرى في إيران.

والعمل جارٍ لإعداد المعدات والبرمجيات اللازمة لهذا الأمر».

وكانت إيران قد طلبت أجهزة من السلطات الأميركية والفرنسية، حتى يتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين، وهو طلب يزيد الإحباط العالمي من رفض إيران إرسال الصندوقين إلى الخارج لتحليل بياناتهما.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي فقدت بلاده 57 من رعاياها في الحادث، إنه ليس لدى إيران القدرة على قراءة بيانات الصندوقين، وطالبها بإرسالهما لفرنسا.

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