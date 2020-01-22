تركيا توسع سلاح «منع المغادرة» ضد الألمان

المصدر: (برلين- د.ب.أ )

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، زيادة عدد المواطنين الألمان العالقين في تركيا، بسبب قيود على مغادرتهم البلاد. وأوضحت الخارجية أن الحكومة الألمانية لديها معلومات في الوقت الحالي عن 74 حالة من مثل هذه الحالات.

وارتفع بذلك عدد هذه الحالات بمقدار الضعف تقريباً، منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث كانت المعلومات آنذاك تشير إلى 38 ألمانياً لا يسمح لهم بمغادرة تركيا، وزاد العدد إلى 55 شخصاً في نوفمبر الماضي. في المقابل، ظل عدد المحتجزين في تركيا ثابتاً إلى حد بعيد. وبحسب البيانات الرسمية، هناك 59 شخصاً في الحبس في تركيا حالياً، مقارنة بـ 60 شخصاً في نوفمبر الماضي.