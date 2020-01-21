إثيوبيا: مقتل 10 بانهيار منصة خلال مهرجان

المصدر: غوندار (إثيوبيا) - أ.ف.ب

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات عندما انهارت منطقة لجلوس المشاهدين خلال احتفال ديني كبير في إثيوبيا، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى. ووقع الحادث قبل الساعة الثامنة صباحاً في غوندار، المدينة التاريخية في شمال البلاد، حيث يتجمع أكثر من مليون شخص سنويا لاحتفالات عيد الغطاس المعروفة باسم «تيمكات». وصرح طبيبان في مستشفى جامعة غوندار أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم عندما انهارت منصات الجمهور فجأة في فاسيليدس باث، حيث يتجمع الآلاف عادة لمشاهدة الطقس الديني، الغطس في المياه.

وصرح طبيب آخر في المستشفى: «أستطيع أن أقول إن لدينا الآن 10 قتلى. وعدد الجرحى 100 وربما حتى 150». وأكد طبيب ثان العدد.

وكان مئات الحضور يجلسون على هيكل خشبي متدرج لساعات قبل أن ينهار. وقال شهود عيان فروا من المكان إن عدداً غير محدد سحقوا جراء الانهيار، ملمحين إلى أن عدد القتلى والجرحى قد يرتفع. وذكر مصدر في المستشفى أن الجرحى يعانون من كسور ونزيف داخلي.

ووجدت عربات الإسعاف صعوبة في تفريق الحشد لدخول الموقع ونقل الضحايا إلى المستشفى. إلا أنه وبعد إخراج القتلى والجرحى استؤنف المهرجان واستمر حتى منتصف النهار. وتشتهر إثيوبيا بمهرجانات المسيحيين الأرثوذكس التي تقام فيها والتي تستقطب المصلين والسياح العلمانيين، وتعد جزءاً رئيسياً من قطاع السياحة فيها.

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قتل تسعة مدنيين في هجوم نفذته انتحارية في غرب تشاد، وتحديداً في بلدة كايغا كيندجيريا التي تستهدفها بانتظام جماعة بوكو حرام الإرهابية. وأعلن مسؤول أمني في المنطقة أن «انتحارية فجرت نفسها في كايغا كيندجيريا ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى هم امرأتان وسبعة رجال». وأكد الناطق باسم الجيش التشادي الكولونيل عازم برماندوا وقوع الهجوم وعدد الضحايا.