محامو ترامب يدعون الشيوخ إلى تبرئته فوراً

المصدر: (واشنطن - وكالات)

دعا محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ المكلف محاكمته سعياً لعزله، إلى تبرئته «فوراً».

وكتب المحامون في مذكرة من 110 صفحات سلمت للكونغرس أن هذه المحاكمة التي تبدأ فعلياً اليوم تشكل «انحرافاً خطيراً للدستور»، معتبرين أن «على مجلس الشيوخ أن يرفض القرار الاتهامي ويبرئ الرئيس فوراً».

ورداً على سؤال عن الاستراتيجية التي سينتهجها الفريق لضمان هذه التبرئة السريعة، رفضت مصادر قريبة منه الخوض في التفاصيل.

وقال أحد هذه المصادر: «نحاول الإثبات أن هذه التهم لا أساس لها في شكل واضح، ما يعني أن لا حاجة حتى إلى المضي قدماً، يمكن رفض (التهم) منذ البداية»، مندداً بعملية «غير شرعية منذ البدء».

وأضاف أن «الرئيس لم يرتكب أي فعل سيئ»، معتبراً أن أي شاهد تم الاستماع إليه خلال التحقيق الذي أجراه مجلس النواب لم يؤكد الاتهامات المباشرة بحق ترامب.