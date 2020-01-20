أستراليا تبدأ في التعافي بعد حرائق مدمرة

المصدر: سيدني - وكالات

بدأت أستراليا في التعافي من حرائق الغابات وشرعت في وضع خطط لتلافي الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها جراء التهام النيران العديد من البنيات التحتية لقطاع السياحة الذي يدعم اقتصاد البلاد.

وأعلنت الحكومة الأسترالية عن حزمة تعافي سياحية بقيمة 76 مليون دولار أسترالي (52.3 مليون دولار أمريكي) استجابة لحرائق الغابات المدمرة في الصيف في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان إن السياحة الأسترالية تواجه «أكبر تحد في الذاكرة الحية». وأضاف موريسون أن هذه الدفعة الأولى من المساعدات السياحية ستؤخذ من الصندوق الوطني للتعافي من حرائق الغابات البالغ حجمه ملياري دولار أسترالي.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيتم استخدام 50 مليون دولار من الصندوق الوطني للتعافي من حرائق الغابات في إنقاذ وحماية الحياة البرية التي تأثرت بحرائق الغابات.

وقال المجلس الأسترالي لتصدير السياحة ومقره سيدني، وهو أعلى هيئة صناعية تمثل قطاع السياحة الأسترالية: «إن تأثير حرائق الغابات الأسترالية على قطاع السياحة في البلاد سيصل إلى 4.5 مليارات دولار على الأقل بحلول نهاية العام».

وذكر موريسون أن واحدة من بين كل 13 وظيفة أسترالية تعتمد على السياحة والضيافة، وأن «هذه نقطة فارقة للعديد من الشركات والمراكز السياحية النشطة وليس فقط في تلك المناطق التي تعرضت مباشرة لحرائق الغابات». وتابع موريسون أن التمويل «يتعلق بجذب المزيد من الزوار للمساعدة في إبقاء استمرار عمل الشركات المحلية وحماية الوظائف المحلية في جميع أنحاء البلاد، خاصة في تلك المناطق التي دُمرت بشكل مباشر».