إيران تتراجع عن تسليم صندوقي الطائرة

المصدر: طهران - وكالات

تراجعت طهران عن وعد سابق لأوكرانيا بتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، بعد يوم واحد من إعلانها اعتزام إرسالها إلى كييف. ونقلت وكالة أنباء «إيرنا» الرسمية عن حسن رضائي فر قوله: «الصندوقان الأسودان لطائرة بوينغ الأوكرانية في أيدي الإيرانيين وليس لدينا أي خطط لإرسالهما للخارج».

وأضاف أن إيران تعمل على فحص مسجل بيانات الرحلة ومقصورة الطائرة، وقد ترسل الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا أو فرنسا، مشدداً على أنه «حتى الآن، لم نتخذ قراراً حيال الأمر». ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» شبه الرسمية عن المسؤول الإيراني، التصريحات التي أعلن فيها إرسال الصندوقين إلى أوكرانيا، حيث سيساعد خبراء فرنسيون وأمريكيون وكنديون في تحليلها. وقال مسؤولون إيرانيون في وقت سابق إن الصندوقين تضرّرا، لكنهما قابلان للاستخدام. وقد تكون إيران مترددة في تسليم الصندوقين خشية ظهور تفاصيل أكثر للحادث، حسبما ذكرت «الأسوشيتد برس».