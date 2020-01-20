بالفيديو.. تأخر بوتين عن الصورة الجماعية يربك ميركل وماكرون

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالارتباك، بسبب تأخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صورة جماعية تذكارية للمشاركين في مؤتمر برلين.

ويظهر في الفيديو ميركل وماكرون والمشاركون في القمة، يستعدون لالتقاط صورة فوتوغرافية بروتوكولية، عندما لاحظوا أن الزعيم الروسي لم يقترب بعد.

وتبادل رؤساء الدول النظرات، وبعد ذلك سألت المستشارة الألمانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصورة، حيث كان من المفترض أن يقف إلى جانب غوتشيرش، وفقا لروسيا اليوم.

وبعد لحظات ظهر الرئيس الروسي في مكان التقاط الصورة، حيث استقبله نظيره الفرنسي الذي خرج من الصف لاستقباله.