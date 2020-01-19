الرئيس الأمريكي: على خامنئي الانتباه بشدة لكلماته

المصدر: واشنطن، طهران - وكالات

ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، التي وصف فيها الرئيس الأمريكي بأنه مهرج. وسخر ترامب من خامنئي بقوله: «خامنئي لم يكن مرشداً أعلى مؤخراً، اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني، يجب أن ينتبه ويكون حريصاً للغاية في اختيار كلماته».

ولفت ترامب إلى أنّه أمر باستهداف الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بسبب أنه كان يقول أشياء سيئة عن بلادنا. وأضاف ترامب في حديث أدلى به أمام تجمع من المانحين الجمهوريين، في تبرير جديد لعملية استهداف سليماني: «إلى أي مدى كان يجب علينا الاستماع إلى ذلك؟».

على صعيد آخر، ذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أمس، أن إيران بصدد إرسال الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية. وأضافت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية، إن السلطات الإيرانية مستعدة لأن يفحص خبراء من فرنسا وكندا والولايات المتحدة بيانات هذين الصندوقين.

ونقلت الوكالة عن حسن رضائي فر رئيس اللجنة الإيرانية التي تحقق في الحادث بهيئة الطيران المدني قوله: «بالتعاون مع خبراء من فرنسا وكندا وأمريكا، سنحاول قراءة بيانات الصندوق في كييف، إذا لم ينجح هذا الجهد سيتم إرسال الصندوق الأسود إلى فرنسا». وأكدت الوكالة نقلاً عن رضائي فر قوله إن الصندوقين الأسودين لن تتم قراءة بياناتهما في إيران.