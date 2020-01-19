استمرار حرائق الغابات في أستراليا وفوضى جراء الأمطار

المصدر: ملبورن - وكالات

لا تزال العشرات من حرائق الغابات تستعر في جنوب شرقي أستراليا، أمس، بينما تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، في حالة من الفوضى في مناطق أخرى شمال شرقي البلاد.

وجرى قطع العديد من الطرق السريعة، بينما أغلقت بعض المتنزهات في جنوب شرقي ولاية كوينزلاند، نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت مبكر، حيث ارتفع منسوب المياه إلى 330 ملليمتراً في بعض المناطق.

وعرضت وسائل إعلام محلية، لقطات فيديو لعشرات السيارات التي جرفتها مياه الفيضانات. وقال مكتب الأرصاد على «تويتر»، إن أمطاراً يتجاوز منسوبها 100 ملليمتر، هطلت على بعض المناطق في جنوب شرقي كوينزلاند خلال الليل، وفي وقت مبكر السبت. وأضاف المكتب: «لقد هدأت الأمطار الغزيرة، ولكن لا يزال من الممكن سقوط أمطار وحدوث عواصف رعدية مطلع هذا الأسبوع، احترسوا على الطرق، إذا غمرتها المياه لا تسلكوها».

وقالت شرطة كوينزلاند إنها تلقت أكثر من 50 بلاغاً عن غمر الفيضانات لطرق في المدينة. وفي ولاية نيو ساوث ويلز، يواصل رجال الإطفاء الاستفادة من الظروف الجيدة لاحتواء 75 حريق غابات، منها 25 لم يتم احتواؤه بعد، طبقاً لما ذكرته خدمة الإطفاء الريفية. وأضافت الخدمة في تغريدة لها على «تويتر»: «ما زالت الأمطار تتساقط عبر عدد من الأراضي التي تشتعل فيها الحرائق، لكن السواحل الواقعة أقصى الجنوب، وعلى طول الحدود، لم تتساقط عليها أي أمطار».

وذكر المكتب أنّ الأمطار تتساقط بغزارة على أجزاء من شمالي الولاية، محذراً من بعض الفيضانات العارمة. وفي فيكتوريا، ما زال أكثر من 12 حريقاً يشتعل معظمها في منطقتي إيست جيبسلاند الشرقية، ومنطقة جبال الألب الشمالية الشرقية.