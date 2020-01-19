فقدان 7 متنزهين إثر انهيار جليدي في نيبال

المصدر: كاتماندو - د ب أ

ذكرت مسؤولة في وزارة السياحة في نيبال، أن سبعة متنزهين على الأقل، من بينهم العديد من الكوريين الجنوبيين فُقدوا، بعد أن اجتاح انهيار جليدي طريق رحلات، بالقرب من جبل أنابورنا في نيبال.

وأضافت المسؤولة ميرا أشاريا، أنهم فُقدوا بعد أن اجتاح الانهيار الجليدي ممر المشاة في قرية دورالي على ارتفاع 3200 متر في منطقة أنابورنا، مضيفة: «لقد حشدنا فرق إنقاذ تابعة للشرطة في المنطقة، إلّا أنّ تساقط الثلوج بكثافة، وسوء الأحوال الجوية، عرقلت جهودنا للإنقاذ».

وقالت أشاريا، إن مجموعة من المتنزهين تخلفوا، وخمسة من رفاقهم، الذين وصلوا إلى مكان آمن، أبلغوا عن الحادث للسلطات في كاتماندو.