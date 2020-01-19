ترامب يبحث في دافوس النزاع التجاري مع أوروبا

المصدر: واشنطن - رويترز

توقّعت مصادر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيسة المفوضية الأوروبية في دافوس بسويسرا مع تزايد التوتر بين الحليفين بسبب تهديدات بفرض تعريفات جمركية.

وبعد أيام قليلة من تحقيق ترامب مكاسب ضخمة بإبرامه اتفاقاً تجارياً جزئياً مع الصين وإقراره اتفاقاً معدلاً للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية، سيسافر ترامب إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يتوقع أن يناقش النزاعات التجارية المتصاعدة مع رئيسة المفوضية الأوروبية. ومن بين النزاعات التجارية، مخاوف واشنطن من خطة فرنسا لفرض ضريبة خدمات رقمية. تعتقد الحكومة الأمريكية أنها ستضر بعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.